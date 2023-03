Inaugurato il mercato di Campagna Amica alla Tipicoteca di Castegnero

Grande partecipazione ed emozione, questo pomeriggio alla Tipicoteca di Castegnero, in Via del Progresso n. 32 a Ponte di Castegnero, per l’inaugurazione del mercato coperto di Campagna Amica.

Orgoglioso del risultato raggiunto il sindaco Marco Montan, che di fronte ad un folto pubblico intervenuto per l’occasione non ha nascosto la propria gioia: “essere arrivati all’utilizzo della Tipicoteca secondo gli obiettivi dell’Amministrazione è un grande risultato. Con il mercato di Campagna Amica diamo risalto alle nostre eccellenze, ai prodotti tipici del territorio, dai bisi al tartufo, dall’olio e vino alla ciliegia. L’ubicazione della Tipicoteca è strategica, di facile accesso dalla provinciale Riviera Berica e lungo la pista ciclabile E7 Riviera Berica, dotata di ampio parcheggio. La speranza, a questo punto, è che i cittadini dell’Area Berica siano fruitori della struttura in modo da fare la spesa acquistando prodotti di alta qualità, che fanno bene alla salute e contribuiscono allo sviluppo della filiera corta del territorio”.

Concetti pienamente raccolti anche dal presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola: “riuscire ad aprire l’ennesimo mercato di Campagna Amica in un periodo di indubbia difficoltà per le imprese non può che essere un segnale incoraggiante. Questo mercato, che si inserisce all’interno di un’area produttiva e si affaccia ad una ciclabile immersa nei campi, è il chiaro simbolo di un’agricoltura forte, moderna e che strizza l’occhio al turismo, senza dimenticare quanto sia importante mantenere il legame con i cittadini consumatori”.

E del ruolo sociale e formativo dei mercati contadini di Campagna Amica ha parlato la vicepresidente della Provincia di Vicenza, Maria Cristina Franco, intervenuta per l’evento: “il lavoro di Coldiretti e Campagna Amica è straordinario, non solo per il valore rappresentato dalla vendita diretta per lo sviluppo delle imprese del territorio, ma anche sotto il profilo della formazione, grazie ad attività costanti svolte in sinergia con le scuole ed il coinvolgimento delle famiglie attraverso laboratori ed incontri di sensibilizzazione”.

C’era il contenitore, la tipicoteca, ma grazie a Coldiretti Vicenza oggi c’è anche il contenuto: un mercato di Campagna Amica che rappresenta una vera e propria agorà di eventi, degustazione e formazione. L’ha ben ricordato il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Nicola Finco, con al proprio fianco i consiglieri regionali Milena Cecchetto, Silvia Maino e Marco Zecchinato: “sei mesi fa abbiamo inaugurato questa struttura, che non aveva ancora un’anima. Oggi, grazie al progetto del mercato di Campagna Amica, il contenitore ha un contenuto di valore. Dobbiamo ringraziare doppiamente Coldiretti, perché anche attraverso la sua azione costante di informazione e formazione, oggi i cittadini sono più consapevoli dell’importanza di acquistare cibo del territorio e di qualità. Concetti che la Regione Veneto sta spingendo anche nelle scuole, con l’introduzione nei menù delle mense di frutta e verdura locali, nonché di distributori per la frutta fresca”.

Il primo mercato dell’Area Berica è un grande risultato per Campagna Amica Vicenza, come ha ricordato il presidente Raffaele Cogo: “questo è il diciassettesimo mercato della provincia di Vicenza, ma è il primo in quest’area di collegamento tra la città ed il Basso Vicentino. Un presidio importante per il territorio, nel quale saranno impegnati ogni mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 19, sei produttori fissi e due stagionali, che proporranno il meglio delle eccellenze del territorio. Non va dimenticato che il km0 non è soltanto uno slogan, ma un preciso impegno a mettere a disposizione dei cittadini prodotti locali, tipici e di stagione, che non percorrono molta strada per arrivare sul banco di vendita, sono freschi e contribuiscono a garantire lo sviluppo dell’economia del territorio”.

A testimoniare che il mercato di Campagna Amica di Castegnero è un luogo vivo ed a disposizione della cittadinanza, sono anche i primi due incontri pubblici in calendario: il 4 aprile alle 20.30 “Cibo, salute per la mente, salute per il corpo”, con l’intervento della dr.ssa Paola Campanaro del Centro Clinico La Quercia di Creazzo e della dr.ssa Francesca Rigon (nutrizionista). Il 15 aprile, invece, sarà la volta dei laboratori didattici, frutto della sinergia con l’istituto comprensivo “B. Bizio” di Castegnero – Longare – Nanto, realizzati da Agnese Carlan ed Elena de Il Mondo di Bù.