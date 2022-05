Inaugurata a Vicenza la mostra “AndràTuttoBene”

“I bambini e i giovanissimi hanno sofferto più di altri le restrizioni nel lungo periodo di emergenza. Le loro opere che hanno inviato al Presidente della Regione, però, sono state un volano di ottimismo. Nei loro disegni è sempre emersa la consapevolezza che grazie all’impegno e al lavoro di tutti saremo usciti dal tunnel. Oggi stiamo faticosamente tornando alla normalità e la speranza espressa in questi mesi dai ragazzi assume tutto il suo valore. Esposta in questi giorni in cui continua la guerra in Ucraina e la crisi che ha prodotto, la mostra ci offre un riassunto di quei sentimenti che sono alla base del senso di comunità”.

Con queste parole l’assessore alla Sanità e alle Politiche sociali della Regione del Veneto, ha inaugurato oggi la tappa vicentina alla Basilica Palladiana della mostra “AndràTuttoBene”, allestita con i disegni e le composizioni realizzate dai bambini veneti nel corso della pandemia.

“Nell’edificio simbolo della storia cittadina – sottolinea l’Assessore – i disegni dei bambini veneti ci restituiscono le emozioni che hanno dominato i tristi giorni del lockdown. Due anni in cui la nostra vita è radicalmente cambiata. È stati necessario un lavoro durissimo di medici, infermieri, operatori sanitari, volontari e di moltissime altre figure in tutti i settori produttivi. Le opere esposte confermano che anche i bambini hanno dimostrato di essere all’altezza di un loro ruolo. Dalla sensibilità che hanno espresso è nato un filo diretto con le istituzioni. Un rapporto che ha cementato anche negli adulti l’affermazione di un nuovo senso di comunità”.

All’evento insieme all’Assessore regionale alla Sanità erano presenti il sindaco di Vicenza, i Direttori generali dell’Ulss 8 Berica, Giuseppina Bonavina, e dell’Ulss 7 Pedemontana, Carlo Bramezza, e il presidente del Teatro Stabile Veneto, Giampiero Beltotto.

“AndràTuttoBene” resterà aperta alla Basilica Palladiana fino al 5 giugno prossimo.

L’accesso alla mostra avverrà nel rispetto delle disposizioni vigenti contro il contagio da Covid-19. Per prenotazioni e informazioni, scrivere a: andratuttobene@teatrostabileveneto.it

Il visitatore vedrà un insieme di 838 disegni, 54 disegni tridimensionali, 13 sculture, 76 pensieri e messaggi e anche un video messaggio, suddivisi in tre fasce: “Prescolare”, “Scolare” e “Young”. Una sezione, inoltre, comprende numerose immagini del personale sanitario impegnato nel contrasto del contagio. Visitando la mostra, i giovanissimi che non hanno ancora realizzato un disegno potranno farlo sul posto, trovando un laboratorio didattico con fogli e colori; la loro opera sarà esposta direttamente nella rassegna.

La mostra – il cui progetto è stato donato dallo Studio Adriani e Rossi di Thiene, è realizzata dal Teatro Stabile del Veneto con il contributo tecnico di 3B e il sostegno di Banca Intesa San Paolo e delle Camere di Commercio.

Foto dell’evento di oggi a Vicenza: https://we.tl/t-2NQntixcjy

Le immagini, in cui sono ritratti i bambini, hanno la liberatoria dei genitori.

Comunicato nr. 1107-2022 (CORONAVIRUS/SANITA’)