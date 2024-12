In fiamme baracca e legnaia nella notte: intervengono i pompieri (FOTO)

La notte scorsa, alle 3:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Ca’ Magra a Carrè per l’incendio di una baracca e una legnaia: bruciata una roulotte, un trattore e altro materiale. Nessuna persona è rimasta ferita.

La squadra dei vigili del fuoco arrivata da Schio è riuscita in breve tempo a circoscrivere e spegnere i due incendi: quello della baracca, dove trovava riparo la roulotte e il trattore, andati distrutti e quello della legnaia. Operazioni di spegnimento rese pericolose anche per la presenza di bombole di GPL.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate questa mattina alle 6.