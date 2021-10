In Conservatorio evento con Schubert e Schumann suonati dai talenti del pianoforte berico

;Artedì 19 ottobre, alle ore 17, alla Sala Concerti “Marcella Pobbe” di contrà San Domenico si terrà il secondo appuntamento della stagione di “Primo Movimento – I giovani pianisti del Pedrollo”. L’evento si apre con la Sonata per pianoforte in re maggiore, op. 53, D. 850 di Franz Schubert (1797-1828), eseguita da Lucia Piccoli: opera dallo stile brillante e virtuosistico, dedicata dal compositore all’amico Carl Maria von Bocklet, violinista e pianista molto noto nell’ambiente viennese, conosciuta anche come “Sonata Gasteiner” (in quanto scritta nella città termale di Bad Gastein). La sonata dà sfoggio di virtuosismi e di masse di suono non usuali per Schubert, probabilmente per assecondare il gusto dell’epoca, ben rappresentato dallo stesso von Bocklet. A questo carattere generale fa da contraltare lo squisito intimismo del secondo movimento. Al tempo la sonata non ottenne il successo sperato, ma oggi è tra le favorite del pubblico.



A seguire Nicole Rigoni interpreterà Humoreske in si bemolle maggiore per pianoforte, op. 20 di Robert Schumann (1810-1856), di cui il compositore in una lettera alla futura moglie Clara Wieck scrisse a questo modo: «Tutta la settimana sono stato al pianoforte e ho composto, riso e pianto nello stesso tempo. Troverai la traccia di tutto questo nella mia grande Humoresque». Si tratta di un’opera affascinante e complessa, ingiustamente trascurata nelle esecuzioni del catalogo schumanniano: una sequenza cangiante e variegata di immagini musicali e stati d’animo che si snoda con un dinamismo esemplare che lascia giusto intravedere i capitoli in cui è suddivisa, regalando tutto lo Schumann pianistico di quel meraviglioso decennio.



L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria da effettuarsi entro le ore 12 del giorno che precede il concerto scrivendo a prenotazioni@consvi.it oppure tramite la piattaforma Evenbrite. Obbligatori Green Pass e utilizzo della mascherina.