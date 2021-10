In Basilica Palladiana prende forma ‘La Fabbrica del Rinascimento’

Basilica palladiana, da oggi nel salone i primi interventi per l’allestimento della mostra “La Fabbrica del Rinascimento”Sono iniziate oggi nel salone della Basilica palladiana le attività propedeutiche all’allestimento della mostra “La Fabbrica del Rinascimento. Processi creativi, mercato e produzione a Vicenza”. Il gruppo di lavoro si sta organizzando per predisporre lo smontaggio del parallelepipedo che contiene le pareti su cui verranno affisse le opere d’arte.Nel frattempo sarà possibile conoscere in anteprima le straordinarie opere che grazie alla mostra torneranno a Vicenza dopo secoli, per raccontare l’eccezionale vita artistica della città nel secondo Cinquecento, dal 1550 all’inaugurazione del Teatro Olimpico nel 1585. Infatti giovedì 28 ottobre alle 20.30 nella sala Ridotto del Teatro Comunale Città di Vicenza il pubblico per la prima volta potrà assistere alla presentazione della mostra curata da Guido Beltramini, Davide Gasparotto e Mattia Vinco, che sarà allestita all’interno della Basilica palladiana dall’11 dicembre 2021 al 18 aprile 2022.Alla serata interverranno il sindaco Francesco Rucco, l’assessore alla cultura Simona Siotto e la presidente di Marsilio Arte, Emanuela Bassetti. Le opere saranno presentate dai curatori Guido Beltramini, Mattia Vinco e Davide Gasparotto che sarà collegato dal Getty di Los Angeles, di cui è Senior Curator of Paintings, oltre che da Edoardo Demo, specialista di storia economica che fa parte del comitato scientifico della mostra. L’appuntamento è ad ingresso gratuito. È necessario prenotare inviando una mail a inviti@marsilioarte.it.