Imprenditori vicentini donano 200mila paia di guanti al Cuamm in Africa

È stato un regalo di Natale sicuramente gradito quello che è giunto all’Ospedale di Wollisso, località a Sud di Addis Abeba, in Etiopia, dove opera il Cuamm, l’organizzazione dei Medici con l’Africa. A farlo sono stati due imprenditori vicentini, Alessandro Bregolato e Renato Basso, presidente di Euronda, azienda produttrice di dispositivi medici, che hanno donato 200 mila paia di guanti monouso. Una fornitura che soddisferà per un anno le esigenze dell’ospedale i cui responsabili si sono trovati di fronte ad una fortissima impennata dei prezzi. A seguito della guerra in Ucraina, infatti, non è aumentato solo il costo del grano, diventando inacessibile per moltissime famiglie, ma anche quello del materiale sanitario. I guanti monouso sono passati da 5 centesimi al pezzo ad un euro, come testimonia don Dante Carraro, del Cuamm, rientrato in Italia a fine novembre. Prima di ripartire per l’Africa don Dante ha incontrato a Sandrigo un gruppo di amici, tra i quali, appunto Bregolato e Basso. “Quando siamo venuti a conoscenza di questa vera e propria speculazione ai danni dell’ospedale – hanno detto -, ci siamo attivati immediatamente e speriamo che altri imprenditori possano seguire il nostro esempio, in modo da poter essere d’aiuto a chi già soffriva ed ora è in condizioni ancor peggiori a causa di questa incomprensibile guerra tra Russia e Ucraina”.