Il vicentino Stefano Farronato alla conquista del ghiacciaio più grande del mondo (FERÐASKY – GLACIER EXPEDITION 2024)

Nel mese di marzo 2024 l’esploratore bassanese Stefano Farronato, che ha già all’attivo ben 18 spedizioni

estreme nei luoghi più remoti del pianeta, oltre a innumerevoli escursioni alpinistiche in Equador, India, Nepal e Cina, tenterà una nuova eccezionale impresa: la traversata integrale della calotta polare del Vatnajokull, in Islanda, il più grande ghiacciaio d’Europa per volume, la quarta massa di ghiaccio al mondo dopo la calotta glaciale dell’Antartide, la calotta glaciale della Groenlandia ed il Campo de Hielo Sur in Patagonia.

L’impresa “FERÐASKY – GLACIER EXPEDITION 2024” prevede un tentativo non supportato di attraversamento della calotta nella variante da Ovest a Est, con passaggio obbligato del vulcano Grimsvotn, lungo un percorso di circa 180 km, con una media di 18/20 km al giorno per un totale di 12/15 giorni di cammino.

Stefano Farronato, che nella vita di tutti i giorni è un arboricoltore professionista e una fidata guida di mountain bike e di rafting, si è fatto conoscere negli anni per avere attraversato in bici il Deserto del Gobi e l’Alaska, pedalato in Groenlandia spingendosi dove nessuno era riuscito prima e percorso 450 Km in kayak, in completa autosufficienza, lungo il fiume Yukon, in Canada.

La nuova avvincente impresa per la quale si sta preparando sarà un’avventura epica, una sfida ardita agli elementi naturali, un’esperienza estrema a contatto constante con la natura più inospitale e selvaggia.

Farronato – al fianco di Roberto Ragazzi e Roberto Fantoli – affronterà venti e temperature estreme, in

completa autonomia, trainando su slitte artiche tutto il materiale necessario, comprese le tende necessarie per le notti.

Per l’esploratore bassanese questo progetto non rappresenta solo una sfida personale, ma un’importante

occasione per sensibilizzare chi lo segue sulla vulnerabilità degli ecosistemi glaciali e sull’urgenza di azioni

concrete per la loro conservazione. Questo sconvolgente gigante di ghiaccio, infatti, vero e proprio

monumento geologico nella maestosa isola del ghiaccio e del fuoco, ha un bilancio di massa negativo ed è destinato a sparire.

La sfida “FERÐASKY – GLACIER EXPEDITION 2024” sarà documentata e condivisa nei social. Da oggi è

disponibile il video di lancio del progetto: https://www.youtube.com/watch?v=T0zJjJOO0A0