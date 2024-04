Il Teatro Olimpico di Vicenza diventa Monumento Nazionale, Giovine: “Una grande vittoria”

A darne notizia è il deputato vicentino di Fratelli d’Italia e membro delle commissioni lavoro ed attività produttive, commercio e turismo, Silvio Giovine, con una comunicazione. “È stata approvata oggi in Aula alla Camera – scrive – la proposta di legge per conferire al Teatro Olimpico di Vicenza, primo e più antico teatro stabile coperto della storia, il titolo di Monumento Nazionale. “

E’ il giusto riconoscimento al valore straordinario dell’opera, frutto del genio di Andrea Palladio, ampiamente studiata ed ammirata in tutto il mondo, oggi importante centro di attrazione turistica per la nostra Città. Ringrazio di cuore tutti i colleghi deputati per la sottoscrizione del pdl che ho provveduto a depositare lo scorso 28 luglio e il presidente della Commissione Cultura per la celerità con cui il provvedimento è stato esaminato. Avevamo Promesso tempi brevi e ci siamo riusciti. Per Fratelli d’Italia la valorizzazione del patrimonio culturale e storico è una priorità assoluta e ancora una volta lo dimostriamo con i fatti”.