Il pugile veneto ricoverato per Covid e intubato: “Vincerò questo match”

L’ex campione olimpico e campione del mondo Maurizio Stecca è ricoverato per Covdi

da domenica all’ospedale di Treviso. Nel tardo pomeriggio di domenica è stato intubato. E’ stato lo stesso pugile – poco prima di venire intubato – a diffondere la notizia con una fotografia che lo ritrae con la mascherina di aiuto alla respirazione, con questo post su Facebook: “Buongiorno amici e fan, ho cominciato il match più difficile della mia vita contro il mio avversario chiamato Covid, anche dopo aver fatto la seconda dose ed ero pronto per la terza. Non lo so quante riprese ci saranno da fare, sicuramente tante. Io, abituato a tantissime battaglie sempre vinte, sicuramente non indietreggerò mai a questo maledetto avversario”. Un messaggio da combattente qual è sempre stato, sul ring e fuori, quello dell’ex iridato, oggi 58enne, da molti anni allenatore federale di pugilato. Il messaggio è stato pubblicato intorno alle 13 e 30 e in poche ore ha subito raccolto oltre mille commenti di solidarietà e di incoraggiamento.