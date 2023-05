Il nuovo sindaco di Vicenza Possamai: “Responsabilità grandissima, porteremo Vicenza nel futuro”

Dichiarazione del sindaco-eletto di Vicenza, Giacomo Possamai.

La prima parola che voglio dire da sindaco eletto è semplice: grazie. Grazie alle decine e decine di volontari, grazie a chi ci ha sostenuto, grazie a chi ci ha aiutato a costruire idee, programma, progetti per la città di domani. Grazie ai tantissimi fuori sede, specie ragazzi, che hanno deciso di rientrare, a proprie spese, per sostenere col loro voto una scommessa di futuro: che Vicenza possa tornare ad essere la loro città, quella in cui costruire la propria vita.

E grazie soprattutto ai vicentini.

Il risultato è eccezionale: contro un sindaco uscente, esponente di un centrodestra che oggi in Italia è dominante. Lo devo dire: è un risultato persino emozionante, che mi fa sentire fortissimo il peso della responsabilità: quella di prendere per mano una città che ha chiesto un cambiamento profondo e accompagnarla al futuro.

Perché questa è la domanda che con il voto Vicenza ha formulato: cambiare direzione, abbracciare con più coraggio una trasformazione innovativa, dedicare pari attenzione alle grandi come alle piccole cose, ai progetti più ambiziosi come ai problemi più minuti.

Quattro mesi e mezzo fa, quando abbiamo lanciato la nostra campagna, non era facile immaginare un esito come questo: già con un primo turno sorprendente, che ci ha visto avanti. Ma non lo diceva solo il buon senso. Lo dicevano anche i dati, quelli che avevamo raccolto noi, quelli pubblicati da altri soggetti, quelli dei nostri avversari.

Il risultato di oggi non è venuto fuori per caso. Nasce da un lavoro duro e capillare, da una campagna fatta nei quartieri, tra la gente, con la gente, per la gente, tutta vissuta sul piano locale, lontano dalla politica nazionale. Nasce dalle idee innovative costruite settimana dopo settimana, dai progetti concreti che abbiamo proposto alla città per portare Vicenza sulla strada del futuro. Nasce da una squadra di candidati mai vista per numerosità e qualità, espressione vera della società vicentina in ogni suo aspetto.

La nostra città mi ha consegnato una responsabilità grandissima. Essere sindaco di Vicenza è l’onore più alto della mia vita. Dedicherò a questa missione ogni mia energia, e al bene collettivo ogni mia azione.

Oggi sono stato scelto da una maggioranza dei vicentini, ma da domani sarò il sindaco di tutti. Perché nella comunità che costruiremo nessuno sarà lasciato indietro.