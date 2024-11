Il ministro Piantedosi: ok a estendere l’uso del taser alla Polizia Locale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha confermato l’intenzione del Governo di consentire l’uso del taser anche alle polizie locali, laddove richiesto. Rispondendo a una domanda sul recente decesso di una persona in Alto Adige durante un intervento che ha coinvolto l’uso di questa arma, Piantedosi ha sottolineato che il taser è un’arma a impulsi elettrici progettata per sostituire, in alcuni casi, l’uso delle armi da fuoco, con l’obiettivo di ridurre lesioni e letalità.

Il ministro ha citato il caso di un recente intervento a Verona, ricordando che in molte situazioni basta mostrare il taser per dissuadere i soggetti coinvolti. Piantedosi ha inoltre fatto riferimento a dati statistici che incoraggiano l’utilizzo del taser come strumento efficace e meno letale.