Cabaret e magia con “Il meglio di… Raul Cremona”, al Teatro Comunale di Vicenza, venerdì 10 febbraio

Ancora un evento di grande richiamo, al Teatro Comunale di Vicenza, nella programmazione dei fuori abbonamento, un one man show di cabaret, magia, musica e non solo, con un personaggio televisivo amatissimo: è “Il meglio di … Raul Cremona” in programma venerdì 10 febbraio alle 20.45. L’originale spettacolo, una produzione Ridens Produzioni Srl, vede protagonista Raul Cremona nel doppio ruolo di interprete e autore. Dal mago Oronzo a Jacopo Ortis, passando per il mago de Milan e tanti altri personaggi che gli hanno dato la fama grazie alla platea televisiva di “Zelig”, ma anche le sue inimitabili gag, i numeri di magia e prestidigitazione, oltre naturalmente a qualche sorpresa, tutto questo è lo show che Raul Cremona porterà in scena al Teatro Comunale; restano pochissimi biglietti. “Il meglio di… Raul Cremona” a Vicenza è realizzato in partnership con Anthea S.p.A., tra i principali broker assicurativi nazionali con sedi in tutta Italia, una realtà che crede nel valore della cultura e dello sport e che da sempre supporta le attività del territorio.

“Il meglio di … Raul Cremona” è un viaggio surreale nella memoria artistica del mago, comico e cabarettista milanese, costellato di incontri con i personaggi che l’hanno reso celebre, amati e attesissimi dal pubblico, vere e proprie “maschere” che diventano rappresentazione di tipi umani, a volte famosi, a volte uomini qualunque, ma sempre resi unici dalla sua irresistibile comicità. E così sfileranno il dissacrante Mago Oronzo, giunto alla ribalta grazie a “Mai dire gol”, l’attore Jacopo Ortis con tanto di calzamaglia nera e sproloquio melodrammatico, dal sapore vagamente gassmaniano, il milanesissimo e intollerante Omen, a capo di un’associazione maschilista per la difesa dei diritti dell’uomo e Silvano, il mago di Milano, con la sua formula magica “sim sala min”, parodia del Mago Silvan, un mito per Raul adolescente e da sempre un riferimento nella sua carriera di artista.

Mago prima, comico dopo; l’uno senza mai dimenticare l’altro. Milanese figlio di milanesi, Raul Cremona, è un personaggio decisamente singolare: il bisnonno, Max Kremont, era un clown, mentre il nonno e il padre esercitavano in piazza del Duomo come imbonitori, ma è grazie a una scatola di giochi di prestigio della Arco, avuta in regalo dalla nonna, che da bambino è rimasto stregato dalla magia. Ha poi fatto il rappresentante di prodotti odontotecnici, il mago-comico, è partito dal mago Oronzo e da lì non si è più fermato. Dal Derby a Zelig, dalle cantine ai luoghi sacri del cabaret, ai palcoscenici di tutta Italia: è diventato un personaggio amato e apprezzato ovunque, molto noto grazie alla tv, ma sempre in grado di stupire e far divertire all’ennesima potenza il suo pubblico.

Nel corso dello show Raul Cremona regalerà dunque agli spettatori un viaggio indimenticabile, sospeso tra il disincanto e un pizzico di nostalgia, avendo come unica guida la sua irresistibile ironia; un’esperienza a tratti poetica, a tratti vorticosa, in cui l’artista si conferma nel suo ruolo di cantastorie che si serve della magia come arte della narrazione.

Magia, prestidigitazione, giochi di parole, gag, battute e macchiette, sono solo alcune delle “pratiche” con cui Raul Cremona incanterà, ancora.

I biglietti sono in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini, 39) aperta dal martedì al sabato – esclusi i giorni festivi – dalle 15.00 alle 18.15, suggerito l’appuntamento e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli; oppure al telefono, chiamando lo 0444 324442 nei giorni di apertura della biglietteria dalle 16.00 alle 18.00; online su www.tcvi.it. I biglietti per lo spettacolo costano 30,00 euro l’intero, 25,00 euro il ridotto over 65 e il ridotto under 30. È possibile comprare i biglietti anche tramite 18App, Carta del docente, Vi – University Card e voucher.