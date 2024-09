Il Giro del Veneto passerà per Vicenza: importanti modifiche alla viabilità

Sono passati ben 115 anni da quando, nel 1909, veniva organizzato il primo Giro del Veneto, la classica di ciclismo per eccellenza che è tornata a fiorire nel 2021 grazie all’organizzazione della PP Sport Events. Rispetto a quella prima, storica, edizione, una cosa non è cambiata: la centralità di Vicenza anche in questo 87° Giro del Veneto, che arriverà in città il 16 ottobre dopo 178 km di spettacolo.

«Come nel 2023 – anuncia il sindaco Giacomo Possamai -, il Giro del Veneto decreterà il proprio vincitore ancora a Monte Berico, in passato arrivo di tappa del Giro d’Italia, dopo aver visto la partenza da Verona. L’anno prossimo ci scambieremo: il Giro del Veneto partirà da Vicenza e arriverà nella città scaligera, in un gemellaggio sportivo che diviene veicolo per raccontare il territorio».

«La nostra città sarà ancora protagonista di una grande giornata di sport – dichiara l’assessore Leone Zilio -. La gara, che vedrà al via circa 160 corridori professionisti, sarà un’occasione per i cittadini e i tanti appassionati di godere di un importante momento sportivo a Vicenza, luogo ideale per un gran finale d’eccellenza».

Il 16 ottobre la corsa prenderà il via da piazza Bra, a due passi dall’arena di Verona, per poi transitare per Cologna Veneta, Lonigo, Monte del Roccolo, Vo’ di Brendola e Valmarana, prima di entrare nel circuito finale di Vicenza lungo 15 km, che attraverso Sant’Agostino, Viale Fusinato e Viale X Giugno, avrà come punto cardine il Monte Berico, e andrà ripetuto cinque volte (con sei passaggi sulla salita).

Lo strappo verso il santuario della Madonna di Monte Berico misura esattamente un chilometro con pendenza media del 7,1%. Se i primi 400 metri sono abbastanza pedalabili, i 600 finali sono invece più “cattivi”, con pendenze che oscillano costantemente tra l’8 e il 12%. L’arrivo sarà a metà salita, in modo tale da dare possibilità di vittoria anche ai velocisti oltre che agli scalatori.

L’anno scorso ad imporsi fu il francese Dorian Godon, che nell’esplosivo finale di Monte Berico anticipò il norvegese Tobias Halland Johannessen e il belga Florian Vermeersch.

«Nel 2023 vedere Monte Berico pieno di pubblico è stata una soddisfazione enorme – ha spiegato Filippo Pozzato, ceo di PP Sport Events -. Vorremmo trasformare questa salita in qualcosa di iconico per gli appassionati, un luogo dove ritrovarsi a tifare i grandi campioni del ciclismo. Quest’anno abbiamo aggiunto un giro di circuito proprio per questo, così da attirare ancora più gente. Dal punto di vista tecnico, invece, la corsa è studiata per diverse tipologie di corridori, sia per gli attaccanti e chi va forte in salita, sia per chi invece è veloce e sa resistere agli strappi. Sono sicuro che anche quest’anno ci divertiremo».

Viabilità

La rete viaria cittadina sarà interessata dal transito della gara, specie nei quadranti sud ovest.

Il circuito si snoderà in territorio comunale con ingresso da Viale Sant’Agostino e proseguendo su Via Giuseppe Vaccari, Via Giambattista Maganza, Viale Arnaldo Fusinato, Viale Dante Alighieri e Viale X Giugno nella fascia oraria compresa tra le 14.45 e le 15.00 per il primo giro.

I cinque giri previsti vedranno scorrere i ciclisti sempre sulle stesse vie del quartiere Ferrovieri, con uscita verso Arcugnano e rientro nel territorio comunale fino all’arrivo finale a Monte Berico, tra le 16.30 e le 16.45 circa.

Piazzale della Vittoria sarà parzialmente occupato dal pomeriggio di martedì 15 e dedicato alla manifestazione a partire dalle 8.30 del 16 ottobre fino al disallestimento del palco, dell’area gioco per bambini e del parcheggio (presumibilmente fino alle 21). Viale X Giugno, viale Dante Alighieri e una porzione di via D’Azeglio ospiteranno l’arrivo, l’area logistica, l’hospitality, l’area stampa. In via Petrarca e via Alighieri sarà preclusa la circolazione dalle 8.30, e verranno transennate per circa 600 metri prima dell’arrivo.

Verranno posizionate transenne, sempre a cura dell’organizzazione, all’incrocio fra viale Fusinato (immissione con Via Risorgimento Nazionale) e viale Dante Alighieri, per agevolare e garantire sicurezza nell’immissione degli atleti sul percorso di gara. In base all’andamento della competizione sarà progressivamente istituito il divieto di transito ai veicoli lungo le strade interessate dal percorso e le loro laterali, con divieto di sosta su tutti gli stalli a partire dal mattino.

Trasporto pubblico locale

A causa della chiusura di alcune direttrici nel quartiere Sant’Agostino, lungo il percorso della gara, le corse della linea 4 degli autobus SVT subiranno alcune modifiche al servizio, che verranno comunicate con precisione nel sito Svt (www.svt.vi.it) con adeguato anticipo.

Gli utenti verranno informati anche da volantini affissi alle fermate e all’interno dei mezzi.

L’amministrazione comunale ed Svt provvederanno a tempestiva comunicazione agli Istituti e all’ufficio scolastico provinciale per una capillare informazione alle famiglie degli studenti.