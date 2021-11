Il Covid dilaga in Veneto: aumentano i contagi (1.278), 5 le vittime

Covid Veneto, dilagano i positivi: 1278 i nuovi casi e cinque i morti nelle ultime 24 ore. La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è anche oggi Treviso (268), seguita da Venezia (251) e Padova (250), Vicenza (238), Verona (185), Belluno (40), Rovigo (35). In aumento i ricoverati in ospedale: 390 (+9), di cui 325 (+8) in area non critica e 65 (+1) in terapia intensiva.

Somministrate ieri 14.880 dosi. Il totale della popolazione residente che ha completato il ciclo cresce così a 3.616.802 (74,5%), con almeno una dose il 76,5%.