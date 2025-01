Il bilancio di Regione Europea dello Sport 2024: Veneto prima regione italiana a ricevere la Bandiera d’oro

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

“Il 2024 è stato un anno importante per il movimento sportivo della regione: il riconoscimento conferito da Aces Europe alla Regione del Veneto, nominata Regione Europea dello Sport 2024, è stato l’occasione per dare piena attuazione, con più forza ed energia, grazie a un lavoro sinergico, ai valori riconosciuti dalla nostra legge regionale dello sport. Ritengo sia stata un’esperienza che ha portato ad una maggiore consapevolezza sul fatto che il Veneto è una terra di sport per tutti: si va dai piccoli ai grandi eventi, fino all’attesa sfida delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Grazie al rilevante lavoro di squadra il Veneto nel 2024 ha ospitato oltre 2mila eventi sportivi, toccando ogni provincia del territorio regionale oltre a partecipare alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024 con 54 atleti”.L’assessore regionale del Veneto Cristiano Corazzari con queste parole ha tracciato nel corso di una conferenza stampa organizzata a Palazzo Balbi a Venezia, il bilancio di chiusura delle attività portate a termine nell’anno di Veneto, Regione Europea dello Sport 2024, alla presenza del presidente di Aces Europe, Gian Francesco Lupattelli, dell’on. Rosanna Conte rappresentante Aces Europe Triveneto, del presidente Coni Veneto Dino Ponchio, di Davide Giorgi per il Comitato Italiano Paralimpico del Veneto, del presidente Unpli Veneto Rino Furlan, e di Andrea Zogno e Federico Fornais per Hellas Verona F.C. testimonial 2023/2024 della Carta Etica dello Sport.Durante la conferenza stampa la Regione del Veneto ha consegnato il dossier di chiusura del progetto Regione Europea dello Sport 2024 ad Aces Europe. “Desidero fare un ringraziamento corale a partner e sostenitori, oltre a tutti gli operatori, volontari, atleti e atlete e a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito a rendere questo 2024 una emozionante esperienza che ha portato ad una maggiore consapevolezza che il Veneto è una terra di sport dove tutti possono praticare”, commenta Corazzari. L’assessore Corazzari ha ricevuto dal presidente Lupatelli la Bandiera d’oro, riconoscimento istituito quest’anno per la prima volta da Aces Europe per premiare i risultati raggiunti dagli enti nell’ambito del progetto di Regione Europea dello Sport. Il riconoscimento è stato assegnato per volontà del board sulla base della valutazione degli obiettivi raggiunti dal Veneto durante l’anno, “a testimonianza degli sforzi, dedizione e passione che la regione ha dimostrato durante il 2024 nel promuovere gli sport e uno stile di vita attivo e per premiare e per premiare il livello di leadership raggiunto”. “La Regione del Veneto ha stanziato oltre 27 milioni di euro nel 2024 per l’ammodernamento degli impianti e il sostegno agli eventi sportivi – aggiunge Corazzari-. Nel dettaglio 2,38 milioni di euro sono stati destinati alla pratica sportiva, per attrezzature ed eventi, con particolare attenzione agli atleti con disabilità e alle iniziative scolastiche, e 24,65 milioni di euro sono stati riservati all’ammodernamento e alla costruzione di impianti sportivi, tra cui importanti interventi sostenuti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027” “Sono stati numerosi i progetti sportivi realizzati lo scorso anno coinvolgendo scuole, famiglie e associazioni, sensibilizzando migliaia di studenti in attività dedicate alla promozione del benessere psicofisico – conclude Corazzari-. In particolare, il progetto Scuola e Sport e il Festival dello Sport del Veneto che quest’anno hanno portato atleti e società sportive nelle piazze di tutta la regione. A queste si aggiungono le progettualità della Carta Etica dello Sport Veneto, giunta alla sua settima edizione, che ha riaffermato i valori di rispetto, solidarietà e lealtà che caratterizzano l’approccio regionale allo sport. Ora la storia dello sport veneto prosegue verso Milano Cortina 2026”.Nel corso dell’incontro l’assessore Corazzari ha consegnato ufficialmente all’Hellas Verona FC la nuova pubblicazione “La carta etica dello sport a fumetti” e annunciato il testimonial 2025 Daniele Orsato, tra i migliori arbitri al mondo, originario di Recoaro Terme (Vicenza).