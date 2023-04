Ierardi “Ma Possamai è ancora del PD? Le sue proposte le abbiamo già messe a terra noi”

Riceviamo e pubblichiamo: da Mattia Ierardi, coordinatore provinciale di FdI

“La domanda è: il candidato del PD ha una qualche proposta che non sia già una nostra realtà?

La prossima estate verranno realizzate nuove libere palestre in città, all’interno dei parchi gioco di via cultura camisana con accanto lo skate park, via Europa, Parco Fornaci e Maddalene con la pianificazione già fatta per realizzarne nelle fasi successive almeno una per ogni circoscrizione.

Tutti progetti presentati e spiegati in commissione” – commenta il coordinatore provinciale di FdI, Mattia Ierardi- “Forse le idee gli arrivano da lì? O tuttogratis o idee nostre? Un po’ poco per chi vorrebbe essere l’alternativa al Centrodestra. Ma qui di alternativo non c’è nulla. Per non parlare della pista ciclabile sul Bacchiglione, anche quella spiegata in commissione territorio con i pre accordi già fatti con il Genio Civile come collegamento tra il parco dell’ex aeroporto e il centro storico. Poche idee e anche piuttosto confuse”