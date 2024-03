I Simpson avevano previsto anche il disastro di Baltimora? No, è una fake: indovinate perché

I fan della serie “I Simpson” potrebbero faticare a ricordare un episodio in cui la famiglia Simpson assiste al crollo di un ponte, e questo ha una ragione molto semplice: un evento del genere non è mai avvenuto nelle 35 stagioni e nei 763 episodi prodotti dal 1989.

Recentemente, è emerso che l’immagine del presunto crollo del ponte, circolata online, è del tutto artificiale: si tratta di una creazione generata al computer, utilizzando software basati sull’intelligenza artificiale. Anche se inizialmente il risultato sembrava convincente, alcuni dettagli hanno sollevato dubbi tra i puristi della serie. Provate ad indovinare il dettaglio che i puristi hanno scovato e che, al di là dell’analisi del software che riconosce gli elementi creati dall’IA, rivela che la foto è una fake (la soluzione è in fondo all’articolo)*.

Per confermare questi dettagli, il sito web americano Snopes ha analizzato l’immagine utilizzando un software specializzato nel riconoscimento di contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Il programma ha emesso una valutazione inequivocabile, stimando al 100% la probabilità che l’immagine sia stata generata tramite l’uso dell’intelligenza artificiale.

È interessante notare che per sostenere l’ipotesi di una presunta previsione accurata da parte de “I Simpson”, alcuni utenti online hanno individuato un estratto autentico della serie. Nell’episodio 2 della stagione 8, viene menzionata la distruzione di un ponte, sebbene avvenga fuori dallo schermo e non venga mostrata alcuna immagine del ponte stesso. Va sottolineato, comunque, che questo episodio non fa riferimento a Baltimora, ma piuttosto ad un edificio situato a New York, il Queensboro Bridge (o “59th Street Bridge”).

Il dettaglio scovato dai puristi

Il personaggio di Lisa presenta dieci punte sui capelli nell’immagine generata dall’IA, mentre nella serie televisiva ne ha sempre avuti solo otto, indipendentemente dall’episodio.