I Mercoledì della Biodiversità con Accademia Olimpica e Gallerie d’Italia

Quattro appuntamenti da segnare in agenda con “I Mercoledì della Biodiversità”, il nuovo ciclo di eventi proposti da Accademia Olimpica e Gallerie d’Italia – Vicenza (sede museale di Intesa Sanpaolo) con la collaborazione del Conservatorio di Musica «A. Pedrollo». Originale la formula, che intorno ai temi della tutela dell’ambiente e della sostenibilità intreccia scienza, con la partecipazione di esperti di diverse discipline, musica e letteratura, con interventi di studenti del Conservatorio e di alcune scuole di teatro della città.

Dal 27 marzo al 17 aprile, dunque, ogni mercoledì alle 17.30 il pubblico potrà ritrovarsi alle Gallerie d’Italia – Vicenza, nel Salone di Apollo dell’affascinante Palazzo Leoni Montanari (contra’ Santa Corona 25) per un viaggio a tema in quattro tappe. Tutti gli incontri saranno moderati da Rodolfo Costa, vicepresidente dell’Accademia Olimpica.

Mercoledì 27 marzo si inizierà con “Campagne e città – Il luogo dei suoni perduti”. A parlarne sarà l’accademico Andrea Pilastro, dell’Università di Padova. Per le letture, pagine di Rachel Carson (“Primavera silenziosa”) e Marco Pola (“Gli uccelli”) affidate a Elena Walczer Baldinazzo del Centro di Produzione Teatrale La Piccionaia. Sul versante musicale, invece, interventi al pianoforte di Matteo Perlin e Nicole Rigoni: in programma “Sonata in la minore K 175” e “Sonata in do maggiore K 49” di Domenico Scarlatti e “Harmonies du soir” di Franz Liszt.

Mercoledì 3 aprile, per il tema “Foreste”, appuntamento dal titolo “Foreste vetuste” con Tommaso Anfodillo dell’Università di Padova. Letture da Oikos – Poeti per il futuro e Mario Rigoni Stern (“Arboreto salvatico”) con Mara Zucchi e Nicolò Fuisanto di Kitchen Teatro Indipendente e intervento al flauto di Angela Maria Rossi, che proporrà “Sensazioni per flauto” di Paolo Di Biase, “Les folies d’Espagne” di Marin Marais e “Syrinx” di Claude Debussy per flauto solo.

Sul tema “Fiumi – Il ritorno del gigante del Po” verterà invece l’incontro di mercoledì 10 aprile con Leonardo Congiu, dell’Università di Padova, mentre per le letture spazio a Giuseppe Ungaretti (“Il porto sepolto” e “I fiumi”) e a Paolo Rumiz (“Morimondo”), con Dennis Spano e Kevin Munaro di Theama Teatro. Per la musica, intervento del soprano Lucia Fernandez e di Boao Zhang al pianoforte: in programma “Bonita rama de sauce” e “Cuando acaba de Llover” di Carlos Guastavino, “Im Frühling” di Franz Schubert ed “En sourdine” di Claude Debussy.

Quarto e ultimo appuntamento mercoledì 17 aprile con l’accademica Maria Berica Rasotto, dell’Università di Padova, sul tema “Boschi – Un regalo aristocratico”. Letture di Elia Zanella di Stivalaccio Teatro su testi di Anna Maria Ortese (“Le Piccole Persone”) e Mario Rigoni Stern (“Uomini, boschi e api”). Per la musica, di scena il duo chitarristico composto da Eleonora Beschi e Davide Maura in “Danzas Espanola n.2 – Oriental” di Enrique Granados, “Romanza sin palabras n. 20, op.50 n.2 Endecha amorosa” e “n. 25, op.62 n.1 Consolación” di Felix Mendelssohn Bartholdy e “Preludio e Fuga in Si min” di Mario Castelnuovo-Tedesco.

Il ciclo “I Mercoledì della Biodiversità”, supportato da National Biodiversity Future Center (NBFC), è promosso da Accademia Olimpica e Gallerie d’Italia – Vicenza in collaborazione con Il Conservatorio A. Pedrollo e il Comune di Vicenza.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.