I funerali di Sammy Basso venerdì 11 ottobre alle 15,30

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

https://whatsapp.com/channel/0029VamMqWZDzgTBs9e3Ko3c

La celebrazione del funerale di Sammy Basso, il biologo ed attivista vicentino affetto da progeria morto a 28 anni lo scorso 5 ottobre, si terrà nell’area tra la Chiesa ed il campo sportivo di Tezze sul Brenta venerdì 11 ottobre. Il feretro giungerà alle 14,50; dalle 15 è previsto un tempo di condivisione per alcune testimonianze, mentre il funerale inizierà alle 15,30 e sarà presieduto dal vescovo Giuliano Brugnotto.

“La figura autentica di Sammy ha saputo intercettare i cuori di tutti, perché capace di parlare a chiunque con la stessa profondità”, ha dichiarato il Vescovo. “Ora, come comunità cristiana, desideriamo condividere la nostra gratitudine per la sua straordinaria testimonianza e la grande eredità che ci lascia. Ai genitori, parenti ed amici esprimiamo vicinanza ed affetto. Invito tutti ad unirsi in preghiera perché il dolore umano sia trasfigurato dalla fede che ha caratterizzato Sammy stesso”, ha concluso mons. Brugnotto.

Una veglia di preghiera si terrà invece giovedì 10 ottobre alle 20,00 nella Chiesa di Tezze sul Brenta.

Nel giorno del funerale, prevedendo una presenza importante di persone, l’accesso dei fedeli all’area individuata sarà consentito liberamente a partire dalle 13,30 fino ad esaurimento dei posti disponibili nel rispetto del vigente protocollo sanitario per le celebrazioni religiose e le pubbliche manifestazioni.

Sono stati messi a disposizione dei fedeli i parcheggi della Chiesa di Stroppari e quello della zona artigianale di Stroppari, in via Tre Case. Il Comune ha predisposto anche un servizio navetta dalle 14 alle 15,30 e dalle 16,30 alle 17,30 per quanti lasceranno l’auto nella zona di Stroppari.

Il sindaco di Tezze sul Brenta, Luigi Pellanda, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno del funerale. “Sammy è stato un esempio di umanità e forza di vivere per tutti coloro che l’hanno incontrato, ma continuerà ad esserlo anche per chi scoprirà la sua storia in futuro”, ha dichiarato Pellanda.

I giornalisti che desiderano partecipare devono accreditarsi al seguente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4OkKMSpkAeAME7q0qa2mlIKwtiR59hIzcZudsq5kzTN53-Q/viewform?usp=pp_url entro le 12.00 di venerdì 11 ottobre.

Per desiderio di Sammy, si chiede di non portare fiori, ma di donare l’equivalente all’A.I.Pro.Sa.B. A.P.S.

Dopo il saluto cristiano, Sammy riposerà nel cimitero di Tezze sul Brenta vicino alla Chiesa.