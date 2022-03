Gruppo Mastrotto: studenti in visita a lezione di sostenibilità

I ventiquattro studenti del Corso per Fashion Sustainability Manager organizzato dall’Istituto Tecnico Superiore “Cosmo” di Valdagno sono stati ospitati ieri da Gruppo Mastrotto presso la propria sede di Arzignano. Gli studenti sono stati accompagnati per l’occasione dal Coordinatore del corso Prof. Giulio Nardon, dal Sig.Nicola Maretto e dai docenti Davide Trevisan e Serena Fornasa. Nel corso della visita i ragazzi sono stati accolti dalla Presidente del Gruppo, Chiara Mastrotto, hanno incontrato parte del management aziendale e hanno avuto l’opportunità di visitare due degli stabilimenti, per poter comprendere l’intero ciclo produttivo.

L’occasione è stata importante per gli studenti per poter conoscere un’azienda che da anni ha intrapreso un percorso volto alla sostenibilità ed al continuo miglioramento dei propri processi e dei propri prodotti, con l’obiettivo di minimizzare sempre di più l’impatto ambientale della propria produzione, di utilizzare in modo attento le risorse, favorendo l’adozione di processi di efficientament delle stesse e l’utilizzo di energia rinnovabile. Gruppo Mastrotto, infatti, ha da tempo fatto della sostenibilità uno dei principali driver del proprio sviluppo e da sempre è protagonista, attraverso i propri prodotti, nel settore del Fashion, rifornendo con la propria pelle brand nazionali ed internazionali.

Il corso, infatti, forma una figura professionale diventata indispensabile per tutte le imprese dell’intera filiera moda, dai grandi marchi fino ai fornitori di filati, tessuti e pelletteria. Il fashion sustainability manager ha un ruolo di raccordo, supporto e coordinamento tra le funzioni aziendali, dall’ufficio stile, alla produzione, alla gestione della supply chain e alla comunicazione; contribuisce a progettare e realizzare le politiche aziendali per una moda più pulita, con minor impatto ambientale in grado di promuovere il benessere e l’equilibrio sociale.

“È stata una visita molto ampia e approfondita – ha commentato Giulia, una delle studentesse in visita – che ci ha permesso di capire le diverse fasi di lavorazione, grazie all’intervento dei responsabili di reparto”.

“Si è davvero percepito – ha aggiunto la collega Ilaria – tutto l’orgoglio che le persone che lavorano in azienda hanno per il proprio lavoro e di far parte di Gruppo Mastrotto”.

“Abbiamo compreso come la forte componente tecnologica e l’attenzione all’innovazione, sia nei reparti sia nei laboratori – ha chiosato Maria, un’altra delle studentesse in visita – consentano di continuare a perfezionare le performances di sostenibilità di questa azienda”.

“Abbiamo apprezzato la cura che è stata dedicata alla preparazione di questa visita – ha commentatoil Coordinatore del corso, Prof. Giulio Nardon – che testimonia un’attenzione verso il nostro corso da un lato, dall’altro la passione per il lavoro che anima il Gruppo. Sicuramente nessuno di noi dimenticherà facilmente questa esperienza”.

“La sostenibilità economica, sociale ed ambientale è un asset strategico fondamentale per il nostro sviluppo industriale – ha commentato la Presidente Chiara Mastrotto. Poter aprire le porte della nostra realtà agli studenti è una bellissima opportunità per poter far capire loro la pelle, che è un prodotto naturale ed organico e l’industria conciaria, che è uno degli esempi più antichi di economia circolare, dal momento che nobilita un sottoprodotto dell’industria alimentare. In particolare abbiamo voluto dare il nostro contributo nella formazione di quelli che saranno i manager di domani in un settore particolarmente complesso e sfaccettato come quello del Fashion, nel quale si può e si deve fare ancora moltissimo. Queste occasioni ci permettono inoltre di trasferire la nostra esperienza e la nostra passione a ragazzi che studiano nel nostro territorio e che potrebbero un domani contribuire a svilupparlo e renderlo migliore grazie a nuove competenze ed amore per il proprio lavoro”.