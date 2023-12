Golden Globes: Barbie e Oppenheimer dominano le candidature

La stagione dei premi di Hollywoopd e’ ufficialmente cominciata: Barbie e Oppenheimer, ma anche Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese e Maestro di Bradley Cooper si contenderanno i Golden Globes con un riconoscimento anche a Io Capitano di Matteo Garrone su cui l’Italia ha puntato per gli Oscar 2024: la giuria lo ha inserito nella hit parade dei migliori film non in inglese.

L’annuncio e’ arrivato da Beverly Hills: i premi saranno attribuiti il 7 gennaio a Los Angeles e in diretta sulla Cbs.

Dodici in tutto i candidati al miglior film, distribuiti tra drammatici e comici: Anatomia di una Caduta, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives e The Zone of Interest nella prima categoria; Barbie, Air, American Fiction, The Holdovers, May December e Poor Things nella seconda.

Per la prima volta saranno assegnati premi al miglior show televisivo di uno stand up comedian: tra i candidati Chris Rock, Richard Gervais e Sarah Silverman.

Una prima volta anche per un campione di incassi al box office con il film concerto The Eras di Taylor Swift tra gli inevitabili candidati. ANSA