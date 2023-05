Gli studenti dell’Alta Valle protagonisti alle nazionali di Scacchi

Sono terminate presso il Pala Dean Martin di Montesilvano (Pescara) le finali nazionali del Trofeo Scacchi Scuola. Tra le 290 squadre al via, tra gli oltre 1300 giocatori, presente anche la formazione dell’Istituto Comprensivo Ungaretti di Altissimo, composta dai giocatori Emiliano Stecco, Alberto Cazzola, Jacopo Leonardi, Francesco Santolin, Giulio Xompero ed Enea Soldà.

La squadra, guidata dall’insegnante e istruttore Dario Dal Bianco, era in gara nella categoria scuole medie maschile/misto e ha chiuso con un buon settimo posto sulle 45 formazioni presenti con 9 punti squadra, frutto di 4 vittorie, un pareggio e due sconfitte. “È stata un’esperienza molto intensa – racconta Dal Bianco – a cui siamo arrivati dopo molto impegno e attenta preparazione. In seguito alla splendida la vittoria nelle nazionali online 2022 dello scorso anno, ci siamo dati da fare per essere ancora più competitivi. Quest’anno però obiettivamente alcune squadre avevano un tasso tecnico quasi proibitivo: l’IC di Palmanova, che come da pronostico si è classificato 1°, vantava ad esempio due prime nazionali in squadra”. Ma la squadra di ragazzi dell’Alta Valle non si è persa d’animo, anche dopo un avvio lento in cui i ragazzi hanno un po’ patito la stanchezza accumulata, reduci da due giorni di gita scolastica e da un viaggio in treno abbastanza avventuroso. “Credo che i ragazzi ricorderanno l’atmosfera del torneo – dice Dal Bianco – gli hotel pieni di coetanei che studiavano tattica e strategie, come pure la splendida location marittima. Ringrazio loro, protagonisti di questa competizione, il vicario Vittorio Trifoglio per avere organizzato la trasferta, la Dirigente Lucia Grieco che ha confermato il progetto di Scacchi anche quest’anno e gli sponsor che hanno finanziato la permanenza in Abruzzo della squadra: Sbama Costruzioni di Vicenza e The Bridge di San Pietro Mussolino. Spero che questi risultati siano il seme da cui far partire una sezione scacchistica nell’Alta Valchiampo. Si cercano collaboratori…”.