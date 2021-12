Giulia, uccisa in camper: arrestato il fidanzato

È stato arrestato con l’accusa di omicidio aggravato stasera intorno alle 18.30 mentre si trovava in giro per Bassano, dove da qualche giorno si trovava ospite di una parrocchia, Henrique Cappellari, 29 anni. Il ragazzo, originario di Foza, abitava nel camper parcheggiato nell’area di via Capitelvecchio, teatro della tragedia di Giulia Rigon, giovane commessa di 31 anni di Asiago trovata morta massacrata a calci e pugni domenica scorsa. Sul cadavere della giovane erano state subito riscontrate escoriazioni e lividi sulla fronte dovuti a un oggetto contundente. Non ha quindi convinto la versione dei fatti fornita dal 28enne, interrogato per ore alla presenza del suo legale Raffaele Cinnella.