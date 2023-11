Giulia: in Università a Padova verrà collocata una panchina rossa

Una panchina rossa sarà collocata simbolicamente al Dipartimento di Ingegneria dell’informazione dell’Università di Padova, in memoria di Giulia Cecchettin.

La cerimonia di inaugurazione avverrà venerdì 24 novembre, alla presenza della rettrice Daniela Mapelli e del direttore del dipartimento, Gaudenzio Meneghesso.

L’Ateneo padovano aderisce così al progetto “Panchine rosse”, iniziativa promossa dagli Stati Generali delle Donne.

Prosegue un percorso iniziato nel 2021 dal Palazzo del Bo e proseguito nel 2022 all’Azienda Ospedale Università di Padova, che la porterà, di anno in anno, in una sede diversa, contro la violenza il diritto alla libertà, il diritto di vivere senza paura. Altre iniziative, eventi e attività, si terranno durante il mese di novembre.

Padova aderisce inoltre alla campagna “Posto occupato”, un gesto concreto dedicato a tutte le donne vittime di violenza.

L’iniziativa consiste nel collocare, in uno spazio visibile all’interno dell’ateneo, una sedia coperta da un drappo rosso e corredata di locandina.