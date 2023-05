Giovine (Fdi): “Amarezza infinita, ripartiamo subito”

“Un’amarezza infinita. Che ognuno di noi è il caso porti dentro il più possibile. Grazie a Francesco Rucco per l’impegno profuso in questi anni e in questi giorni di campagna elettorale che soprattutto durante il ballottaggio ci hanno visti in recupero, anche se poi non è stato sufficiente”. Così il Deputato di Fratelli d’Italia e già Assessore al commercio e alle attività produttive di Vicenza Silvio Giovine, commentando con un post sulla sua pagina Facebook il risultato del ballottaggio nel capoluogo berico.

“Ora arriva il momento dell’analisi, di una valutazione oggettiva da fare a bocce ferme sui motivi per cui i vicentini non hanno voluto confermarci la fiducia. Ripartiamo subito, dalla compattezza del centrodestra, da tutti i candidati che ci hanno messo la faccia, dalle donne e dagli uomini di Fratelli d’Italia Vicenza, che hanno messo anima e cuore consentendo al nostro partito di essere l’unica lista politica del centrodestra a crescere sensibilmente rispetto al 2018” ha continuato l’Onorevole Vicentino.

“Con la consapevolezza e la responsabilità di chi ha il dovere di costruire immediatamente un’alternativa a quella che sarà la prossima amministrazione. Ci metteremo subito a lavorare in consiglio comunale e nei quartieri” ha aggiunto infine Giovine, che ha poi concluso “vanno fatti ovviamente i complimenti al nuovo Sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Troverà in tutti noi un’opposizione presente e costruttiva che monitorerà sulla sua azione mettendo sempre al primo posto il bene della Città”.