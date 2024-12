Giornata Internazionale della Disabilità: sindaci vicentini in sedia a rotelle per sensibilizzare sulle barriere architettoniche

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il 3 dicembre 2024, in occasione della Giornata Internazionale della Disabilità, diversi amministratori comunali della provincia di Vicenza parteciperanno a un’iniziativa speciale, patrocinata dalla Provincia di Vicenza, per sperimentare in prima persona le difficoltà affrontate quotidianamente dalle persone con disabilità motoria.

L’evento, promosso da Luca Lapo, residente a Schio, affetto da Osteogenesi Imperfetta e presidente dell’Associazione Culturale no profit Stay With Us, invita sindaci, assessori e consiglieri comunali a percorrere il proprio territorio in sedia a rotelle. L’obiettivo è far comprendere concretamente le barriere architettoniche e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di rendere gli spazi urbani più accessibili.

Tra i Comuni che hanno aderito figurano Vicenza, Bolzano Vicentino, Thiene, Villaverla, Schio, Piovene Rocchette, Montecchio Maggiore, Torri di Quartesolo, San Pietro Mussolino, Torrebelvicino, Bressanvido, Quinto Vicentino, Isola Vicentina e Montegalda.

Gli amministratori comunali si incontreranno martedì 3 dicembre alle ore 12:00 in Piazza dei Signori a Vicenza per condividere le proprie esperienze e confrontarsi sulle azioni da intraprendere per migliorare l’accessibilità.

Luca Lapo, noto anche per il tentativo di Guinness World Record come DJ nel 2009, ha sottolineato come l’iniziativa sia parte del suo costante impegno sociale, mirato a promuovere l’inclusione e il rispetto per le persone con disabilità. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale dell’associazione www.lucalapo.it.