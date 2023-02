Giallo risolto sui Berici: l’orso avvistato era un cane di grossa taglia

(nella foto: il cane che qualche ‘avvistatore’ potrebbe aver confuso con un orso, sono in corso comunque accertamenti)

Aggiornamento ore 17.30

Col passare delle ore si conferma l’ipotesi che l’orso dei Colli Berici altro non sia che un cane di grossa taglia, un bovaro delle Fiandre, che qualcuno erroneamente ha segnalato come orso. Tale segnalazione ha portato ben tre Comuni dei Colli Berici a diramare un allarme pubblicamente attraverso le pagine social e a mobilitare la Polizia Provinciale per la ricerca dell’animale.

La notizia

Da più di un’ora curiosità e inquietudine si sono diffusi sui Colli Berici per un avviso diramato da tre Comuni (Alonte, Val Liona e Lonigo) e rilanciato da alcuni siti come notizia certa, in merito ad un presunto avvistamento di un orso.

Questo l’avviso del Comune di Val Liona: “Il Comando della Polizia Locale e della Forestale comunicano che questa mattina è stato più volte avvistato un orso di medie dimensioni nella zona collinare tra Lonigo e i comuni limitrofi.

Gli enti preposti si stanno organizzando in merito. Nel frattempo si raccomanda di non avventurarsi da soli nei boschi”.

Questo invece l’avviso del Comune di Lonigo:

“Questa mattina, verso le ore 9,00 un orso di medie dimensioni è stato avvistato sui colli di Lonigo, in località Monte Palù, al confine con i Comuni di Val Liona ed Alonte. A seguito della segnalazione pervenuta prontamente una pattuglia della Polizia Locale si è recata sul posto per effettuare un primo sopralluogo, informando sull’accaduto anche Polizia Provinciale e Carabinieri Forestali. Sono in corso tutte le verifiche del caso. I Carabinieri Forestali hanno già confermato la presenza predisponendo alcune fototrappole nel territorio al fine di monitorarne gli spostamenti (…)”.

Col passare delle ore il giallo sembra dipanarsi. Sebbene siano state individuate tracce di un animale, inequivocabilmente riferite ad un plantigrado in un primo momento, successive foto lasciano pensare che si tratti di un cane di grossa taglia. Il cane in questione sarebbe quello della foto, immortalato stamane nelle colline di Sarego e diventato già famoso. La presenza di un orso sui Berici è infatti molto improbabile, calcolando che avrebbe dovuto percorrere decine di chilometri dall’Altopiano (dove sono presenti) e avrebbe dovuto attraversare Comuni densamente popolati e grandi arterie.