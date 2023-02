Gemellaggio fra il Comune di Roana e il Comune di Nanto

Con il consiglio comunale del 26 gennaio 2023 è stata approvata la delibera avente ad oggetto

l’approvazione patto di amicizia e gemellaggio fra i Comuni di Roana e Nanto a sugello

dell’amicizia nata negli anni fra i due territori.

Le due comunità erano venute in contatto già nel 1916, durante l’evacuazione degli abitanti di

Treschè Conca che a Nanto trovarono rifugio dal 1916 al 1919.

A partire da questa vicenda storica, le due comunità hanno condiviso un profondo senso di

solidarietà e di amicizia.

I due Gruppi Alpini di Treschè Conca e Nanto sono sempre stati in contatto e hanno stretto un patto

di gemellaggio nel 2016 con la pubblicazione di un compendio storico tra le comunità che ha avuto

il patrocinio formale e la collaborazione delle Amministrazioni Comunali di Roana e di Nanto.

Il 25 luglio 2021, dopo oltre un secolo, è stata compiuta l’ennesima iniziativa tesa sottolineare

l’amicizia e il legame tra i due territori nel momento in cui un gruppo di rievocatori storici,

capitanati dall’alpino Mariano Carollo, hanno riportato una carriola colma di cimeli da Nanto a

Treschè Conca, percorrendo a piedi l’intero percorso utilizzato dai profughi durante la suddetta

evacuazione e custodita fino a quel momento dalla comunità di Nanto.

Il patto di gemellaggio fra Roana e Nanto intende favorire il senso di amicizia e collaborazione fra

le rispettive comunità, promuovere iniziative di scambio e collaborazione su ogni aspetto della vita

sociale e culturale dei due Comuni, sostenere lo scambio di esperienze anche tramite

l’organizzazione di feste, manifestazioni, attività culturali e ricreative, organizzare scambi fra le

istituzioni scolastiche e le realtà associative delle rispettive Comunità, favorire scambi di natura

turistico-culturale ed economico-professionale.

L’accordo prevede la formalizzazione, inoltre, di un apposito “Comitato di Gemellaggio”, aperto ad

ogni contributo, il più possibile rappresentativo della socialità comunale, incaricato della

realizzazione pratica delle azioni utili ad alimentare il gemellaggio stesso con il compito, altresì, di

coordinare il programma di attività del gemellaggio e di farsi promotore presso la cittadinanza di

un’azione di informazione e comunicazione delle varie iniziative che verranno intraprese.

“L’accordo di gemellaggio è stato approvato nella seduta del consiglio comunale di Roana del 26

gennaio, durante la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini, in omaggio ai

Gruppi Alpini di Treschè Conca e di Nanto – sottolinea il Consigliere del Comune di Roana, Cesare

Azzolini – I Gruppi Alpini chiedevano da tempo il riconoscimento della vicinanza fra le due

comunità. Come amministrazione comunale abbiamo recepito questa volontà e ci siamo messi al

lavoro per il raggiungimento di questo patto di gemellaggio. Determinante è stata la volontà e

l’impegno profuso dalle due amministrazioni che a breve formalizzeranno il gemellaggio con la

firma della Carta di Gemellaggio da parte dei due sindaci, Elisabetta Magnabosco e Manuela

Vecchiatti, per la quale occasione sarà organizzata un’apposita cerimonia. Successivamente, le due

amministrazioni e il comitato di gemellaggio si metteranno al lavoro per la promozione di nuove

iniziative condivise, come ad esempio far diventare la rievocazione della via del profugato un

evento ricorrente per non dimenticare le sofferenze e i sacrifici delle nostre comunità”, conclude

Azzolini.