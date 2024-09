Gastroenteriti a Piana di Valdagno: negative le analisi di Viacqua

Il gestore ha comunicato gli esiti al Comune. Questa mattina eseguiti ulteriori campioni in accordo con l’Ulss 8 Berica.

Nel pomeriggio di ieri Viacqua è stata attivata nella frazione di Piana di Valdagno in seguito alle segnalazioni da parte del Comune e di alcuni cittadini in merito ad alcuni casi di disturbi intestinali che avrebbero colpito in modo diffuso la popolazione della zona.

Sul posto si sono dirette alcune squadre che hanno subito effettuato dei campionamenti nell’acqua in uscita dai due serbatoi di località Soldatei e località Bartolomei che servono l’abitato e che vengono alimentati dalle sorgenti della zona. Entrambi i siti di stoccaggio sono inoltre forniti di sistemi con lampade UV e dosaggio di ipoclorito di sodio per la disinfezione dell’acqua raccolta che da lì viene poi distribuita alle utenze.

Le analisi sono state svolte in breve tempo presso il laboratorio di Viacqua che ha certificato come non ci sia alcun superamento dei principali parametri microbiologici (tra cui Escherichia coli e Batteri coliformi, tra le più comuni cause dei disturbi accusati da parte dei residenti). Questa mattina sono stati effettuati nuovi prelievi, sia presso i due serbatoi che lungo la rete per ulteriori accertamenti che si dovessero rendere necessari, in accordo con l’Ulss 8 Berica.

«Come riscontrato già ieri dai primi controlli – spiega il Presidente di Viacqua – confermiamo l’assenza di particolari anomalie che riguardano la rete acquedottistica che serve questa zona del territorio valdagnese. Abbiamo pertanto comunicato subito gli esiti al Comune e restiamo in contatto con l’ente e con l’Ulss per fornire eventuale supporto nel caso ritenessero utile procedere ad ulteriori approfondimenti.»