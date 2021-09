Gardaland presenta la prima attrazione al mondo dedicata a Jumanji

Sony Pictures Entertainment e Gardaland annunciano oggi che sarà Gardaland il primo parco divertimenti al mondo ad ospitare un’attrazione completamente tematizzata Jumanji, chiamata Jumanji – the Adventure, basata sulla popolare serie cinematografica di Sony Pictures.

Grazie a Jumanji – the Adventure gli Ospiti di Gardaland verranno trasportati nel mondo di Jumanji, dove li attende un’esaltante avventura: un viaggio ricco di insidie, sorprese e pericoli attraverso la giungla selvaggia.

La nuova attrazione Jumanji – the Adventure verrà inaugurata all’inizio della stagione 2022 e sarà una dark ride (attrazione al buio), per gli amanti dell’avventura di tutte le età: un vasto pubblico composto da famiglie, adolescenti e giovani adulti.

Dopo il primo film del 1995 con Robin Williams, l’avventura è proseguita nelle nuove produzioni Jumanji Welcome to the Jungle (2017) e Jumanji: The Next Level (2019), con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Il grande successo dei tre film ha reso Jumanji la più grande serie cinematografica di tutti i tempi tra quelle completamente di proprietà della Sony Pictures. Con oltre 2,1 miliardi di dollari di incassi nel mondo, i film di Jumanji sono popolari sia tra il pubblico delle famiglie che tra gli adolescenti.