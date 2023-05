Gara di solidarietà per il piccolo Matteo: la raccolta fondi per l’operazione

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una raccolta fondi lanciata da una famiglia trentina per il loro bambino, Matteo, affetto da paralisi cerebrale infantile (PCI)

Ecco il messaggio e il link alla raccolta (https://www.gofundme.com/f/operation-matteo)

Siamo la mamma e il papà di Matteo Walker, nato piccolo piccolo e presto presto (26 settimane per neanche un kg di peso).

Matteo ora ha 3 anni e -come la sua sorellina di 5- parla di continuo, racconta storie di dinosauri e di trattori, ama l’Odissea e Polifemo (si, proprio il gigante con un occhio solo!), gioisce per le vittoire dell’Inter (non tutti sono perfetti) e ama stare con i suoi cugini e amici. Matteo però non corre, non cammina e i goal li può solo vedere e non segnare. Matteo sta seduto (e ancora non tanto bene perche spesso perde l’equilibrio: “Mamma sono caduto come un pero cotto!”) e per raggiungere i giochi striscia “come un serpentino”.

Matteo ha una Paralisi Cerebrale Infantile (PCI), patologia definita come “un disordine dello sviluppo del movimento e della postura con limitazione dell’attività” causata proprio dalla sua nascita prematura.

Questi primi 3 anni di Matteo ci hanno visti in terapia intensiva per mesi, a tenergli la mano dentro la termoculla e a guardarlo lottare attaccato ad un ventilatore. Sono stati anni di speranze e paure e qualche sorriso. In questi 3 anni abbiamo dovuto spiegare alla nostra bimba grande perchè la mamma è spesso via con Matteo e perchè suo fratello non cammina ancora. Abbiamo dovuto cambiare casa e adattarci alla nostra vita con la disabilità (ascensore, docce grandi e a prova di carrozzina e tante tantissime cose a cui mai si pensa quando si hanno due gambe e due braccia funzionanti).

Soprattutto abbiamo cercato di garantire a Matteo tutto il supporto di cui aveva bisogno: fisioterapia, logopedia e anche (soprattutto?) una parvenza di vita normale, fatta di week end in compagnia, risate e piccole avventure.

Ora però ci sentiamo di dover e poter dare di più a Matteo: la Rizotomia Dorsale Selettiva è un intervento che rimuove la spasticità (cioè la rigidità del muscoli) agli arti inferiori che sono la caratteritsica principale della Paralisi Cerebrale. È un intervento relativamente nuovo e il centro di riferimento si trova in USA, a St.Louis per la precisione.

A fine aprile siamo stati al Children Hospital di St.Louis per una valutazione e il dott. Park (neurochirurgo specialista in questa procedura) ci ha confermato che Matteo sarebbe un buon candidato per eseguire l’intervento.

La prospettiva e la speranza post intervento sono una camminata autonoma per piccoli tratti e un netto miglioramento della posizione seduta oltre che la riduzione del rischio di dolori e lesioni articolari future.

Il percorso non è dei più semplici: intervento, una settimana di recupero in ospedale a letto, fisioterapia intensiva per 1 anno circa (due mesi in America il resto da organizzare qui in Italia), ma ci sembra che possa essere una buona speranza per migliorare la qualità di vita di Matteo e quindi ci siamo decisi: si parte!!!

Aiutaci a finanziare questa speranza! Sappiamo che l’obiettivo è ambizioso, ma pensiamo che assieme si possa far la differenza. Ogni donazione sarà apprezzatissima e ogni condivisione preziosa!

Grazie a tutti!

In questa raccolta fondi non vengono offerti sorteggi, ricompense, lotterie o promozioni in cambio delle donazioni effettuate su GoFundMe.