GALLA 1880 : fête ses 142 ans d’existence – Libreria GALLA 1880 ha compiuto 142 anni (francese ed italiano)

de Sarah Legato

La Librairie GALLA 1880 fête ses 142 ans d’existence. Reconnue comme une institution à Vicence, elle fut créée en 1880 par Giovanni Galla. Elle se situe actuellement aux abords de l’une des principales portes de la ville «Porta Castello » dans le centre historique.

Après avoir traversée des périodes difficiles comme les deux guerres du XXème siècle, toutes les transformations économiques, la forte industrialisation et l’apparition des médias sous toutes ses formes, arrivent alors de nouveaux modes de consommation avec une période critique généralisée pour tout le secteur du livre.Un monde où le livre était en train de perdre sa place.

Face à cette urgence, grâce à une bonne écoute, l’entreprise a su résister, rebondir et s’adapter pour sauver comme tout bon “conservateur d’idées” son devenir.

C’est ainsi qu’en 2013, GALLA 1880 fusionne avec LIBRACCIO un partenaire pour la pérennité des lieux et la survie des librairies indépendantes en Italie.

Alberto Galla libraire, ne manque pas de souligner l’ importance de LIBRACCIO pour garantir l’avenir lumineux de la librairie.

Cet amoureux de théâtre, nous rappelle que cette librairie qui est un lieu convivial, moderne répond aux attentes d’un très grand nombre, et que l’on peut y trouver aussi des livres d’occasions et très anciens…

Enfin, c’est au premier étage du café GALLA que des évènements sont organisés: lectures, rencontres et échanges entre de fameux auteurs et passionés…

Le livre papier ancré en nous, a un potentiel de bienveillance extraordinaire.Sa manipulation mettrait en éveil nos sens et notre motricité de façon plus riche et plus saine, assurant un impact positif sur notre cerveau.

Ainsi, des données scientifiques actuelles nous amènent à continuer de privilégier la lecture de livres imprimés si l’on souhaite favoriser la compréhension et la mémorisation de ce qui est lu.

Particulièrement chez les enfants, encore en développement, où il serait recommandé d’éviter les écrans et de privilégier les lectures sur support papier pour éviter de possibles troubles neurologiques.

Mais n’oublions surtout pas, que « Lire » fait aussi partie des grands plaisirs de la vie et de la conservation de sa mémoire!

Aujourd’hui pour l’amour du livre et la transmission, la librairie GALLA 1880 continue ses actions aux portes de la ville, plus vraiment comme une institution mais comme une mission!

En italien

GALLA 1880: festeggia 142 anni di esistenza

La Libreria GALLA 1880 celebra i suoi 142 anni di esistenza. Riconosciuta come istituzione a Vicenza, fu creata nel 1880 da Giovanni Galla. Si trova nelle vicinanze di una delle principali porte della città «Porta Castello» nel centro storico. Dopo aver attraversato periodi difficili come le due guerre del XX secolo, tutte le trasformazioni economiche, la forte industrializzazione e la diffusione dei media in tutte le sue forme, ha affrontato nuovi modelli di consumo, un momento critico generalizzato per tutto il settore del libro. Un mondo in cui il libro stava perdendo il suo posto. Di fronte a questa emergenza, grazie ad un buon ascolto, l’azienda ha saputo resistere, rimbalzare e adattarsi per salvare come ogni buon “conservatore di idee” il suo futuro. Così, nel 2013, GALLA 1880si ‘fonde’ con LIBRACCIO, un partner per la sostenibilità dei luoghi e la sopravvivenza delle librerie indipendenti in Italia. Alberto Galla libraio, non manca di sottolineare l’importanza di LIBRACCIO per garantire il futuro luminoso della libreria. Questo amante di teatro, ci ricorda che la libreria, è anche un luogo conviviale, moderno, che risponde alle aspettative di moltissimi, dove si possono trovare anche libri d’occasione e molto antichi… Infine, ha il caffè GALLA che vengono organizzati eventi: letture, incontri e scambi tra famosi autori e appassionati… Il libro di carta vi è radicato ed ha un potenziale straordinario di positività. Tenerlo fra le mani risveglierebbe i nostri sensi e le nostre capacità motorie in un modo più ricco e più sano, garantendo un impatto positivo sul nostro cervello. Pertanto, dati scientifici attuali ci portano a continuare a privilegiare la lettura di libri stampati se vogliamo favorire la comprensione e la memorizzazione di ciò che viene letto. E questo soprattutto a partire dai bambini, il cui organismo non è ancora sviluppato, dove sarebbe consigliabile evitare gli schermi e privilegiare le letture su supporto cartaceo per evitare possibili disturbi neurologici.

Ma soprattutto non dimentichiamo che «leggere» fa anche parte dei grandi piaceri della vita e della conservazione della memoria!

Oggi per amore del libro e della sua diffusione, la libreria GALLA 1880 continua le sue azioni alle porte della città, non proprio come istituzione ma come depositario di una missione!