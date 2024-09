GAL Montagna Vicentina: nove incontri per presentare nuovi bandi e finanziamenti

E’ iniziato ieri da Recoaro Terme un tour di nove incontri organizzati dal GAL Montagna Vicentina dedicati alla presentazione dei bandi in pubblicazione relativi alla programmazione 2023/2027 “Montagna Vi.Va.: insieme per il nostro domani”, nove serate aperte al pubblico e a tutti i potenziali beneficiari, sia enti pubblici che soggetti privati.

Un ciclo di appuntamenti che si svolgerà in diverse località del territorio con l’obiettivo di informare e coinvolgere nuovi imprenditori e investitori interessati a contribuire allo sviluppo economico locale.

Durante gli incontri, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire i dettagli dei bandi, scoprire le modalità di partecipazione e conoscere le opportunità di finanziamento messe a disposizione per promuovere l’innovazione e la crescita nel territorio della Montagna Vicentina.

“Siamo entusiasti di avviare questo tour informativo che ci permetterà di raggiungere direttamente le comunità locali e sostenere i nuovi imprenditori e non solo nel loro percorso di sviluppo,” ha dichiarato il Presidente del GAL Agostino Bonomo. “Il nostro obiettivo è fornire tutte le informazioni necessarie per facilitare l’accesso ai fondi e stimolare investimenti che possano contribuire alla crescita economica e sociale del nostro territorio.”

“Tra le finalità della attuale programmazione” ricorda l’Avv. Irene Gasparella, direttrice dell’ente, “al primo posto troviamo sicuramente il contrasto allo spopolamento della montagna e delle zone rurali, oltre che a contribuire allo sviluppo occupazionale soprattutto giovanile e a sostenere il ruolo della microimprenditoria e della piccola impresa nel rafforzamento del tessuto economico e sociale, in coerenza con il Programma di Sviluppo Locale “Montagna VIVA: insieme per il nostro domani”.,

Oggi gli incontri saranno alle ore 17.00 ad Asiago e alle 20.00 ad Arsiero, per proseguire giovedì 12 settembre a Valbrenta alle ore 17.30 e a Marostica alle ore 20.00.

Gli incontri riprenderanno la prossima settimana mercoledì 18 da Tonezza del Cimone alle ore 17.30 e alle ore 20.00 a Caltrano, per concludersi con l’ultima tappa giovedì 19 settembre alle ore 20.00 a Valdagno.

Oltre agli interventi da parte del Presidente Bonomo e della direttrice Avv. Irene Gasparella, per illustrare le attività dell’ente, durante alcuni appuntamenti sarà presente anche Avepa – SUA Vicenza che avrà modo di rispondere a dubbi e richieste oltre che analizzare gli errori più frequenti riscontrati nella presentazione delle domande di aiuto.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti gli imprenditori, aspiranti tali, e a chiunque sia interessato a cogliere le opportunità offerte dai bandi. La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la prenotazione per garantire la disponibilità dei posti. Per ulteriori informazioni e per iscriversi agli incontri, si consiglia di visitare il sito ufficiale del GAL Montagna Vicentina all’indirizzo dedicato: https://www.montagnavicentina.com/eventi/