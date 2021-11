Un grave incidente si è verificato pochi minuti dopo le 12 di oggi in A4 in direzione Trieste all’altezza di Cessalto. Un furgone ha urtato un mezzo pesante: il bilancio è di un morto. E’ stato chiuso il tratto autostradale tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Traffico in tilt.