VENETO – Fuoco in abitazione: intossicate 4 persone (anche 2 bambini)

Alle 5.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Villa a Limana (Belluno) per l’incendio divampato nello scantinato di un’abitazione a due piani: due bambini e due adulti sono stati portati in ospedale per avere respirato del fumo. I pompieri arrivati da Belluno con un’autopompa, un’autobotte, il carro aria e 9 operatori, sono entrati nello scantinato invaso dal fumo e spento l’incendio, il cui fumo ha interessato tutta l’abitazione. Le fiamme hanno interessato alcuni elettrodomestici e un accumulatore fotovoltaico. I due bambini e i genitori che hanno respirato del fumo sono stati assistiti dal personale del SUEM e portati in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le cause delle fiamme di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate in tarda mattinata.