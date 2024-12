Fuga rocambolesca dal carcere in Portogallo: arrestato in Veneto pluripregiudicato cercato da mezza Europa

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La fuga dal carcere si è conclusa con l’arresto, tre mesi dopo, a Padova. Giovedì 5 dicembre, gli agenti delle Volanti della Questura hanno rintracciato Shergili Farjiani, 42enne georgiano, latitante e ricercato a livello internazionale. L’uomo è stato individuato in zona stazione, in via della Pace, durante un controllo su un’auto Citroën con targa francese, che mostrava comportamenti sospetti alla guida.

Il conducente, privo di documenti e con atteggiamenti evasivi, è stato accompagnato in Questura. Sottoposto a fotosegnalamento, è risultato avere numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Pistoia per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di un cacciavite occultato nell’auto, per cui è stato denunciato per possesso di strumenti atti allo scasso e false generalità.

Approfondimenti sull’identità hanno rivelato che Farjiani era anche ricercato dal Portogallo e dalla Grecia per gravi reati, tra cui una clamorosa evasione dal carcere di Vale de Judeus, a circa 70 km da Lisbona, avvenuta il 7 settembre. L’evasione, che ha coinvolto altri quattro detenuti, ha portato alla rimozione di alti funzionari ministeriali in Portogallo.

Sabato 7 dicembre, le autorità greche hanno trasmesso un mandato di arresto per un furto aggravato commesso nel 2013, con una condanna a cinque anni di reclusione. Martedì 10 dicembre è giunto il mandato di cattura internazionale dalle autorità portoghesi per i reati di rapina aggravata, falsificazione di documenti e l’evasione spettacolare, che aveva fatto il giro delle cronache.

Farjiani è stato trasferito al carcere Due Palazzi di Padova in attesa dell’estradizione. L’operazione ha dimostrato ancora una volta l’efficacia della cooperazione internazionale di polizia.