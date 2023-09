Frontale nel Vicentino: 5 feriti

Incidente a Thiene lunedì 11 settembre alle ore 09.10 circa. La conducente di una Citroen proveniente da via Melette e immessa in via Val Posina, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con il una Fiat 16 che transitava in Via Val Posina con direzione via Boldrini.

A causa dell’urto entrambe le conducenti e i passeggeri della Citroen riportavano lievi lesioni.

Intervenivano sul posto 2 pattuglie del consorzio polizia locale Nordest Vicentino per i rilievi e la viabilità del traffico in quanto si è dovuto procedere ad un senso unico alternato per circa due ore ed il Suem 118 che trasportava tutti e 5 i feriti all’ospedale di Santorso in codice giallo.