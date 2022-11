Forte scossa di terremoto: avvertita distintamente in Veneto

Chi era sveglio e in movimento forse non se n’è accorto, ma chi dormiva si è svegliato stamane alle 7.07 per una forte e prolungata scossa di terremoto. Immediatamente sono rimbalzate sui social le testimonianze da mezza Italia. In Veneto, la scossa è stata sentita distintamente. L’epicentro al largo delle coste marchigiane. Fortunatamente non sono segnalati danni importanti a cose o persone ma vi sono disagi. Il traffico ferroviario è stato sospeso sulla linea Adriatica, tra Rimini e Varano, sulla Ancona-Roma, tra Falconara e Jesi, e sulla Rimini-Ravenna, tra Gatteo e Cesenatico. Potrebbero infatti esserci danni ai binari. Scuole chiuse ad Ancona, Fano, Pesaro, Urbino e Senigallia.

Chiusi al pubblico nelle Marche anche alcuni ospedali.

L’INGV comunica:

Un terremoto di magnitudo Ml 5.7 è stato registrato dalla Rete Sismica Nazionale alle ore 07:07 italiane di oggi, 09 novembre 2022. L’epicentro è stato localizzato in mare ad una distanza di circa 30 km do distanza dalla Costa Marchigiana nella provincia di Pesaro Urbino. La città di Fano dista circa 31 km, il capoluogo Pesaro circa 35 km dall’epicentro. La profondità ipocentrale dell’evento è circa 7 km.