Fine vita, il Consiglio del Veneto esamina la proposta di legge

Oggi dalle ore 10:30 inizierà la seduta d’aula del Consiglio regionale del Veneto con all’ordine del giorno l’esame della proposta di legge popolare sul Fine vita, promossa dall’associazione Luca Coscioni.

Il Progetto di legge riguarda “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, ai sensi e per effetto della sentenza n. 242 del 2019 della Corte Costituzionale”. Su di esso in regione erano state raccolte 9.000 firme.

L’iscrizione all’ordine del giorno è avvenuta in base all’articolo 20 dello Statuto regionale del Veneto, che al comma 6 prevede che “i pdl di iniziativa popolare e degli enti locali, sui quali non sia stata presa alcuna decisione, trascorsi sei mesi dalla presentazione sono iscritti all’ordine del giorno e discussi dal Consiglio”.

Il testo era stato incardinato alla quinta Commissione consiliare, competente per le Politiche socio-sanitarie, la cui presidente, Sonia Brescacin (Lista Zaia), sarà relatrice per l’Aula.