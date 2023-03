Finco (Lega-LV): “Congratulazioni ad Adriano Bordignon, eletto Presidente del Forum nazionale delle Associazioni Familiari”

“Voglio esprimere le mie più vive congratulazioni e un sentito augurio di buon lavoro al trevigiano Adriano Bordignon che, nella mattinata di sabato, a Roma, è stato eletto nuovo Presidente del Forum nazionale delle Associazioni familiari dall’Assemblea. A lui, ai due Vicepresidenti Cristina Ricciardi di AiBi e Pinella Crimì, del Forum della Sicilia, agli altri 12 Consiglieri e al tesoriere, vanno le mie felicitazioni: il neo Presidente Bordignon succede a Gianluigi De Palo, in carica dal 2015, sarà chiamato a guidare il Forum Nazionale e ad affrontare le nuove sfide che questo delicato incarico richiede dopo l’esperienza ai vertici del Forum del Veneto e quella ultra ventennale sui temi del sociale e delle politiche per la famiglia, assieme alla moglie Margherita, presso il Centro della Famiglia di Treviso”.

Le parole sono del Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto Nicola Finco (Lega-LV) che ricorda: “Il Forum, dal ’92, rappresenta 50 associazioni nazionali, 19 Forum regionali e oltre 500 associazioni. Ma credo sia doveroso ricordare l’impegno del Presidente Bordignon che ha accompagnato la Regione del Veneto all’approvazione della Legge regionale n. 20 del 2020, che disciplina gli interventi a favore della famiglia e della natalità, la prima legge veneta dedicata al settore, con il suo seguito degli Sportelli per la Famiglia e di supporto agli enti territoriali sulle politiche familiari”.

“Stiamo parlando – aggiunge Finco – di uno dei temi più scottanti e delicati dei nostri tempi: alla famiglia, oggi, dobbiamo purtroppo associare le questioni legate alla denatalità, un tema di rilievo europeo, ma che affligge tanto l’Italia quanto il Veneto. È necessario affrontare di petto e senza tentennamenti quello che viene chiamato ‘inverno demografico’, un tema strategico ed epocale, per affrontare il quale dobbiamo mettere in campo idee, iniziative, risorse straordinarie, non cedere di un millimetro nella promozione e nella salvaguardia della famiglia e dello scrigno di valori che essa, ancora oggi, conserva”.

“Il futuro, è la nostra speranza – conclude il Vicepresidente Finco – ci vedrà impegnati in prima linea: con il Presidente Bordignon, al quale siamo legati dalle recenti, proficue, esperienze, sappiamo che andremo nella direzione giusta sul tema della denatalità, non solo nell’enunciazione di principi, ma anche per mettere in cantiere iniziative concrete per il nostro territorio. Il tema è scottante, urgente: continuiamo ad affrontarlo assieme”.