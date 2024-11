Fermata auto sospetta per furti in casa: i malviventi si dileguano, i Carabinieri indagano

Nella serata del 18 novembre socrso nell’ambito del rafforzamento dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza i Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa hanno svolto un blitz di controllo con delle pattuglie.

Quindi, verso le ore 19:30 circa, alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa giungeva un alert circa la presenza di un’auto già segnalata poiché in uso a soggetti dediti ai furti in abitazione che, dalla zona del trevigiano, aveva fatto ingresso nel territorio del Comune di Rossano Veneto.

Pertanto, venivano allertate tutte le pattuglie in circuito, affinché fossero intensificate, specie nella zona interessata, le ricerche della vettura d’interesse. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa, impiegati nel citato servizio, recatisi ai confini fra i Comuni di Rossano Veneto e di Castello di Godego (TV) alla ricerca dei malviventi, giunti in quella Via Castion, notavano la macchina segnalata, un’Alfa Romeo 147 di colore scuro, i cui quattro occupanti, spalancate le portiere, abbandonavano la stessa in mezzo alla strada, dileguandosi a piedi lungo i campi limitrofi, favoriti anche dall’oscurità della sera, facendo perdere le proprie tracce.

Nonostante incombesse oramai il buio, l’intera area circostante è stata setacciata fino a tarda notte da un massiccio dispositivo dei Carabinieri, mentre sulle strade sono stati disposti posti di controllo di ogni veicolo in transito.

La minuziosa ispezione all’interno dell’abitacolo e nel bagagliaio della vettura abbandonata ha consentito il rinvenimento di vario materiale, fra cui arnesi da scasso, guanti, un flessibile e delle torce elettriche.

Le indagini sono ora affidate ai militari della Sezione Operativa, coordinati dalla Procura della Repubblica di Vicenza, finalizzate all’identificazione dei fuggitivi; su tutto il materiale rinvenuto sono in corso ulteriori approfondimenti.

I servizi di controllo del territorio saranno ancor più intensificati in questo periodo, affinché sia assicurata una costante ed efficace azione preventiva e di contrasto ad ogni forma di attività illecita.