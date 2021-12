Federica Pellegrini testimonial pro-vax: “Vince la terza”

La testimonial pro bono della campagna vaccinale del Veneto per la terza dose è la campionessa olimpionica di nuoto Federica Pellegrini.

“Manteniamo alte le misure di sicurezza, dalla mascherina a tutte le vaccinazioni necessarie”, afferma Federica Pellegrini nel video di presentazione della campagna video, a cui si è prestata pro bono. “Ha detto subito di sì”, afferma Zaia. Lo spot è stato girato presso la sede della Regione ed è stato presentato oggi (Pellegrini non era presente) durante la conferenza stampa di fine anno di Luca Zaia insieme al resto della giunta.

La ‘divina’ veneta in costume da bagno sale sul podio e mostra orgogliosamente il numero 3, quello della terza dose, come vincente, sul gradino più alto.

“Da oggi lo spot partirà su tutti i social e sarà dato alle televisioni e in versione cartacea ai giornali” – conclude Zaia.