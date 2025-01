False vaccinazioni Covid: rinviata a maggio discussione davanti al Gup: fra gli imputati Madame e Camilla Giorgi

False vaccinazioni per ottenere il Green pass: il 13 maggio discussione davanti al Gup di Vicenza

Verranno discusse il prossimo 13 maggio davanti al Giudice per l’udienza preliminare (Gup) di Vicenza le posizioni dei 25 indagati nella maxi inchiesta della Procura sulle false vaccinazioni anti-Covid per il rilascio irregolare del Green pass.

Le accuse, a vario titolo, includono falso ideologico, corruzione e peculato. Tra gli imputati spiccano nomi noti come l’ex tennista Camila Giorgi, che ha richiesto il rito abbreviato, e la cantante Francesca Calearo, in arte “Madame”, per la quale la difesa ha optato per il dibattimento in aula senza ricorso a riti alternativi.

Al centro dell’inchiesta figura la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, considerata la principale responsabile del sistema di falsificazione. Secondo gli inquirenti, avrebbe rilasciato Green pass senza effettuare le vaccinazioni previste, falsificando i relativi certificati.

L’indagine, avviata nel 2021, è stata condotta dalla Squadra mobile di Vicenza dopo una segnalazione dell’Ulss 8 Berica, che aveva rilevato anomalie nei quantitativi di vaccini richiesti dalla dottoressa.

L’udienza di maggio sarà cruciale per stabilire il futuro giudiziario degli imputati e fare luce su una vicenda che ha suscitato ampio scalpore.