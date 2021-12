Ex consigliere comunale precipita da 5 metri di altezza e muore

Grave incidente sul lavoro oggi alle ore 12 a Malo. Aldo Trabucco, 54enne di Schio, ex consigliere comunale e presidente del San Vito Ca’ Trenta ha perso la vita in un cantiere precipitando da un’altezza di 5 metri. Sul posto un’ambulanza e i carabinieri oltre che l’eliambulanza che lo ha trasportato al San Bortolo. Portato in rianimazione, è morto per i pesanti traumi subiti.

Sul tragico evento così commenta il sindaco di Schio Walter Orsi su Facebook:

Nella notte una bellissima notizia…..poco fa, invece, ne arriva una tragica, una notizia a cui non vorresti credere, se non fosse che è un’altro amico che te la riporta piangendo. Il nostro caro amico, e consigliere comunale nel primo mandato, Aldo Trabucco, è deceduto causa incidente sul lavoro.Aldo, un amico vero, con una famiglia fantastica, impegnato senza limiti nel suo lavoro e nella gestione della società calcistica SanVito-Ca’Trenta, collaboratore fin dai primi passi della nostra lista…..un grande dolore.