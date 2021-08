Escursionista stanca sul Carega: chiama il soccorso e viene recuperata dall’elicottero

Passate le 18 l’elicottero di Verona emergenza è decollato in direzione del sentiero che dal Rifugio Fraccaroli porta al Pertica, per un’escursionista veronese di 35 anni, che non era più in grado di proseguire per la stanchezza. Individuata a 1.700 metri di quota, la donna, che si trovava con il marito, il figlio e il loro cane, è stata imbarcata con un verricello di 15 metri dal tecnico di elisoccorso e trasportata a valle, dove avrebbe atteso il resto della famiglia per rientrare in autonomia.