ESCLUSIVO – Il vicentino con famiglia a Kiev che manda le immagini degli attacchi russi (VIDEO)

di Elisa Santucci

“I miei suoceri non sono riuscita a lasciare Kiev e confermano di aver visto i carri armati entrare in città”.

A riportare il drammatico aggiornamento di quella che è ormai a tutti gli effetti un’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, è Francesco Galuppo.

51 anni, residente a Camisano Vicentino, Francesco condivide con la moglie Elena, nata e cresciuta a Kiev e conosciuta in occasione di un viaggio fatto nel ’98, l’ansia e la paura per le sorti di quella che lui considera una sorta di seconda casa e dove vivono i parenti della moglie e moltissimi amici. Sono stati proprio loro, alle prime luci dell’alba che fin dalla prima mattina a testimoniare, con l’invio di video, quanto stava accadendo.

“Ci hanno raccontato che il primo bombardamento sulla capitale è avvenuto alle 3, seguito da uno alle 5. Poi, gli elicotteri che sparavano razzi. I miei suoceri, che vivono in centro, hanno cercato di lasciare la città per dirigersi in campagna, ma sono rimasti intrappolati nelle colonne chilometriche di gente che sta cercando di fuggire da Kiev”.