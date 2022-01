Era scomparsa durante una passeggiata: ritrovata 88enne di Valbrenta, sta bene

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Era scomparsa venerdì sera, senza rientrare dalla consueta passeggiata, dando il via alle ricerche. La donna, 88 anni, è stata ritrovata vicino a Campolongo sul Brenta, con l’utilizzo di un’unità cinofila e grazie al lavoro congiunto delle squadre del Soccorso Alpino di Pedemontana del Grappa e Asiago. Una squadra, cui era stata affidata da perlustrare una superficie assai impervia, verso le 10.30 ha fortunatamente sentito i richiami della donna di 88 anni e si è precipitata da lei, distesa tra la fitta vegetazione, per prestarle prima assistenza Avvertito il campo base, sul luogo sono state dirottati altri soccorritori con la barella e alcuni Vigili del fuoco. Imbarellata, l’anziana è stata trasportata alla strada e affidata all’ambulanza diretta al l’ospedale di Bassano per le verifiche del caso.