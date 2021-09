Energia solare: città venete nella top ten

In base alla graduatoria stilata da EnergRed, in Italia sono oggi attivi 986.313 impianti fotovoltaici di tutte le taglie, per una potenza di 22,5 GW che a dicembre 2021 salirà a 23 GW, con un numero di impianti aggiuntivi pari a circa 554 unità.

Potenza installata: al primo posto c’è la Puglia con 2,975 GW, seguita dalla Lombardia (2,668 GW) e dall’Emilia-Romagna (2,266 GW).

Per quanto riguarda le province, Roma si posiziona al primo posto con 39.365 impianti, seguita da Brescia (31.856) e Treviso (31.770). Le altre province nella top-10 sono Padova (29.243), Vicenza (25.879), Torino (24.965), Bergamo (22.219), Verona (22.182), Milano (21.278) e Venezia (21.258).«Numeri che lasciano ben sperare in merito al raggiungimento degli obiettivi al 2030, per i quali mancano all’appello 30 GW aggiuntivi di fotovoltaico chedovremo riuscire ad installare entro i prossimi 10 anni» sottolinea Moreno Scarchini, ceo di EnergRed (www.energred.com), E.S.Co. impegnata nel sostenere la transizione energetica delle pmi italiane con un particolare focus sulle fonti rinnovabili e sul solare fotovoltaico.