EMA: non è urgente la terza dose

L’Agenzia europea per i medicinali ha stabilito che “non c’è bisogno urgente di somministrare una terza dose del vaccino anti-Covid”.

“Tutti i vaccini autorizzati nell’UE sono attualmente altamente protettivi contro ricoveri, malattie gravi e morte”, ha aggiunto l’agenzia.

Nel frattempo…

A circa mezzo milione di persone con un sistema immunitario gravemente indebolito verrà offerta una terza dose del vaccino nel Regno Unito, ha detto mercoledì il governo.

Le persone di età superiore ai 12 anni e affette da malattie come la leucemia, l’AIDS avanzato, o che sono state recentemente trapiantate, saranno contattate “il prima possibile” per offrire loro una terza dose, ha annunciato il ministro della Salute Sajid Javid. Il governo segue quindi una raccomandazione del Joint Committee on Vaccination and Immunization, il comitato scientifico che sovrintende alla campagna di vaccinazione d’oltremanica.