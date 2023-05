Elezioni Vicenza – Zoppello: “Rigeneriamo Laghetto”

Nel quadro della valorizzazione delle periferie, trascurate da questa amministrazione uscente che si è dedicata in maniera ossessiva al centro storico, il quartiere di Laghetto assume un ruolo molto importante. “Laghetto deve diventare il simbolo della nostra idea di città – afferma il candidato sindaco Lucio Zoppello – con una rigenerazione sia ambientale che energetica.” Rigeneriamo Vicenza propone in primis la creazione del Bosco di Laghetto sui terreni dell’ex PP10 :”Come amministrazione troveremo un accordo soddisfacente con i proprietari che da 30 anni pagano l’IMU su questi terreni, con la formula della perequazione, ottenendo quindi un duplice beneficio, da un lato un polmone in grado di intercettare polveri e smog pulendo l’aria tossica di Vicenza, dall’altro la riqualificazione di aree abbandonate di proprietà di comune, ULSS, IPAB, ecc – continua Zoppello – Il consumo suolo zero deve partire proprio da Laghetto.” Prosegue quindi ANdrea Maroso, candidato consigliere di zona: “Le case ERP previste dall’ATER in via Beato Bartolomeo da Breganze sono una risorsa importante in questo momento di crisi delle famiglie, ma saranno realizzate rigenerando l’ex manicomio tra Laghetto e Polegge, una struttura disposta su un piano quindi perfettamente adatta ad ospitare nuclei familiari con fragilità, dagli anziani ai diversamente abili, in un’area verde ben servita con la pista ciclabile a ovest e il passaggio dei mezzi pubblici in Marosticana. Questo permette finalmente di recuperare uno dei buchi neri della città, utilizzato come ricovero da sbandati e lasciato a marcire da 30 anni”. Il nostro impegno sarà quello di aprire un tavolo con IPAB, Regione, ULSS per mappare tutte queste situazioni di abbandono per andare verso una riqualificazione progressiva, anche con scambi con il privato, in cambio del ritorno ad aree agricole o boschive di terreni edificabili. Il Bosco Urbano di Laghetto sarà quindi il primo tassello della rinascita ambientale di Vicenza, cui ne seguiranno altri, senza dimenticare al suo interno uno spazio protetto per gli amici a 4 zampe.